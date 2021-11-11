Ел сырую плоть, запивая водкой. Убийца-людоед на Ямале пытался прикинуться невменяемым, но это не сработало

Суд приговорил к пожизненному заключению жителя села Газ-Сале. Мужчину признали виновным в убийстве трех человек. Сначала он расправился со своими жертвами, а затем съел части их тел.

«Приговором суда Ямало-Ненецкого автономного округа виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», — сообщила пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Согласно информации следствия, в марте 2021 года 32-летний мужчина распивал спиртное вместе с односельчанами. В какой-то момент он набросился на мужчину и женщину с ножом. В результате они скончались от полученных ран.

«После чего осужденный отправился к другому жителю села. Он так же расправился с 52-летним хозяином квартиры, нанеся ему колото-резанные ранения. Спрятав нож в снегу, мужчина скрылся с места преступления», — уточнили в ведомстве.

По данным «Ямал-медиа», мужчина не только расправился над людьми, но и съел некоторые части их тел. Человеческую плоть ганнибал ел сырой и запивал водкой. Полицейские задержали Владимира Ядне в подъезде одного из жилых домов.

Во время расследования правоохранители выяснили, что в 2020 году мужчина трижды крал имущество жителей села, а также украл ноутбук в муниципальном учреждении. Еще Ядне выхватил из рук женщины сумку с двумя бутылками алкоголя. Когда односельчанка начала сопротивляться, он принялся ее бить.

Чтобы избежать наказания, мужчина пытался симулировать психическое расстройство. Но судебно-психиатрическая экспертиза установила, что Ядне отдавал отчет в своих действиях. Мужчину признали виновным в убийстве двух и более лиц, а также в грабежах и кражах.

Можно ли вычислить каннибала?

В сентябре 2017 года шокирующая новость пришла из Краснодарского края — семейная пара 20 лет ела людей. Психолог Мария Меркулова в беседе с «Аргументами и Фактами» объясняла, что каннибализм (или антропофагия) заложен в традициях некоторых африканских племен, но, когда речь идет о нашем обществе, различные проявления каннибализма могут быть сопряжены с отклонениями в психическом здоровье человека.

Говоря о паре из Краснодара, она отметила, что явные отклонения могли быть у кого-то одного, а другой человек попал под влияние, у него поменялась картина мира, ценности.

Вычислить маньяка, а в данном случае — каннибала, невозможно, заявляла Меркулова. По ее словам, сложно определить какие-то отклонения у человека, если не застать его в момент демонстрации симптомов психотического состояния.

Исследование о каннибалах

Ученые из Алтайского государственного университета в 2016 году выпустили исследование о каннибалах, писал Life. У большинства каннибалов, как указано в работе, было сложное детство, они подвергались физическому, психологическому или сексуальному насилию. Психическое заболевание, чаще всего шизофрения, нередко становится причиной каннибализма.

Также есть другой «вид» каннибализма — это людоеды, которые хотят съесть свою жертву из-за сексуальных фантазий.