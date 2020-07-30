Эквадорца посадили за продажу наркотиков на ЧМ в России
Житель Эквадора пытался продавать кокаин во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. В результате он получил 14 лет колонии строгого режима. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.
Предполагалось, что Монтойя Фернандо Альфонсо Санчес будет перевозить каждую неделю по 50 килограммов наркотиков из Эквадора. В результате мужчину задержали.
Он полностью признался в содеянном и был приговорен к 14 годам колонии строгого режима.