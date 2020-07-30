Эквадорца посадили за продажу наркотиков на ЧМ в России

Предполагалось, что Монтойя Фернандо Альфонсо Санчес будет перевозить каждую неделю по 50 килограммов наркотиков из Эквадора. В результате мужчину задержали.

Он полностью признался в содеянном и был приговорен к 14 годам колонии строгого режима.