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    30 июля 2020, 15:33

    Эквадорца посадили за продажу наркотиков на ЧМ в России

    Дарья Морозова

    Житель Эквадора пытался продавать кокаин во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. В результате он получил 14 лет колонии строгого режима. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

    Предполагалось, что Монтойя Фернандо Альфонсо Санчес будет перевозить каждую неделю по 50 килограммов наркотиков из Эквадора. В результате мужчину задержали.

    Он полностью признался в содеянном и был приговорен к 14 годам колонии строгого режима.

    Новости SMI.FM