Экстремиста из Дагестана задержали сотрудники ФСБ

По данным издания, задержанный состоял в организации «Ат-Такфир валь-Хиджра».* Кроме вербовки он занимался пропагандой радикальной идеологии. В частности, он призывал отказаться от светских законов и институтов гражданского общества, принятых в стране. В ходе обыска у него дома нашли материалы противозаконного характера. Возбуждено уголовное дело.

*«Ат-Такфир валь-Хиджра» — экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.