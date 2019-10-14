Экстремальная прогулка. Злоумышленник в Солнечногорске забрался ночью в магазин и украл спиртное

В Солнечногорске полицейские задержали подозреваемого в краже алкоголя. Об этом сообщили в МВД России.

По их словам, ночью мужчина незаконно проник в магазин, разжав руками автоматическую дверь, и украл алкогольные напитки. На кадрах, сделанных камерой видеонаблюдения, видно, как злоумышленник уверенно подходит к кассе и пытается спрятать за пазуху бутылку спиртного.

Одной бутылкой мужчина не ограничился — рука вновь потянулась к витрине, и выбежал он уже с двумя бутылками. Уйти далеко, впрочем, у него не вышло. На выходе из магазина его задержали полицейские.

Как позже рассказал сам подозреваемый, он был пьян, гулял по Солнечногорску, увидел магазин и решил зайти. Но дверь магазина была закрыта, что мужчине не понравилось, и он ее сломал.

Мужчина полностью признал свою вину. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Любителю бесплатного спиртного грозит до десяти лет тюрьмы.