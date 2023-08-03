Криминал 03 августа 2023, 13:07 Экстрасенс обманула москвичку почти на два миллиона рублей МВД задержало женщину, выманившую у москвички 1,8 млн рублей под видом магических услуг © Depositphotos.com / nikkytok

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В Москве задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве под видом оказания магических услуг. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным правоохранительных органов, женщина, утверждая, что обладает экстрасенсорными способностями, пообещала другой жительнице Москвы наладить ее личную жизнь. Она взяла за свои услуги 1,8 миллиона рублей. Однако вскоре 28-летняя клиентка «колдуньи» поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

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Подозреваемую задержали в одном из кафе на Ладожской улице. Полученные деньги она успела потратить. На нее завели уголовное дело о мошенничестве и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее цыганка обманула пожилую москвичку на полтора миллиона рублей. Мошенница остановила пенсионерку на улице и заявила, что на ней порча.