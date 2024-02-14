Криминал 14 февраля 2024, 10:57 Экстрадицию обманувшего дольщиков россиянина из Бахрейна сняли на видео Генпрокуратура: Бахрейн экстрадировал в Россию обвиняемого в мошенничестве

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По запросу Генпрокуратуры России компетентные органы Королевства Бахрейн экстрадировали Джамиля Темирханова, обвиненного в мошенничестве при строительстве домов. Пресс-служба надзорного ведомства показала его прилет на родину.

Запрос о выдаче мужчины отправили в декабре 2023 года. В феврале самолет с обвиняемым приземлился в России. Джамиля Темирханова привлекут к ответственности по статье 159 УК России «Мошенничество».

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По версии следствия, мужчина вместе с соучастницей обманули более 30 дольщиков. С 2014 по 2019 годы они получили от них свыше 47 миллионов рублей на строительство многоквартирных домов в городе Избербаш Республики Дагестан, но потратили деньги на цели, не предусмотренные договором. Джамиль Темирханов скрылся, его объявили в розыск и задержали.

Полиция сообщила, что подозреваемый вел строительство незаконно и не сдал дома в эксплуатацию. В аэропорту Манамы его передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России. На родине сразу после выхода из самолета мужчину усадили в машину ФСИН.