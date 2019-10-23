Эксперты назвали оптимальный метод защиты денег от мошенников

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская посоветовала хранить финансы на отдельных счетах.

«Крупные деньги и те денежные средства, которые идут на ежедневные расходы, надо хранить отдельно. Для небольших платежей можно завести специальную карту, на нее положить сумму, потеря которой не будет для вас критичной», — сказала она.

Телефонные мошенники нашли новый способ кражи денег, пишет РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора Group-IB Илью Сачкова. Он отметил, что мошенники, как правило, уговаривают пользователей установить на телефон приложение удаленного доступа. С его помощью аферисты выводят деньги. По словам Скачкова, за полгода зафиксировано более тысячи подобных попыток воровства.

Клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс изучил приемы мошенников.

«Концепция, которой пользуются мошенники: нехорошо отказывать в помощи. Они зачастую просят о какой-то помощи, а людям неудобно им отказать. И это неумение говорить „нет“ воспитывается опять-таки с детства. Еще одна ошибка жертв: обязанность отвечать на вопрос. Многие люди живут в концепции, что, если меня о чем-то спросили, то я обязан ответить. Все мошенники задают вопросы в надежде на то, что человек включится в это и начнет отвечать. А наша психика так устроена, что главный тот, кто задает вопрос», — заметил эксперт.

Российский Кабинет министров готовит законопроект. Согласно ему, банки будут проверять телефонные номера клиентов.