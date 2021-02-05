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    05 февраля 2021, 14:00

    Экспертиза признала невменяемой мать-садистку из Электростали

    Анатолий Минкин

    Следователи подали ходатайство в суд о принудительном лечении в закрытом стационаре жительницы городского округа Электросталь. В 2018 году она издевалась над своим шестилетним сыном: избивала его и морила голодом. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка СК, проведенная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что женщине требуется лечение.
    Экспертиза признала невменяемой мать-садистку из Электростали

    Следствие установило, что шестилетний ребенок на протяжении пяти месяцев регулярно переносил избиения со стороны матери. Питался мальчик только в детском саду, так как дома еды ему не давали.

    С заявлением в полицию и органы опеки о жестоких методах воспитания обратились родственники ребенка. Когда к матери приехали сотрудники полиции, она напала на них и выкрикивала оскорбления.

    Суд передал мальчика на воспитание бабушке. Однако его мать не смирилась с таким решением. В сентябре 2020 года она пришла к дому свекрови с арматурой и нанесла несколько ударов по ее автомобилю. На следующий день она подкараулила родственницу и нанесла несколько ударов молотком по голове.

    Следователи завели уголовное дело по статьям «Истязание несовершеннолетнего», «Угроза убийством, «Умышленное повреждение имущества», «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Оскорбление представителя власти».

    В ходе расследования сотрудники ведомства назначили судебно-психологическую экспертизу для обвиняемой. Специалисты вынесли вердикт, что ей требуется лечение в стационаре закрытого типа. Следователи подали ходатайство в суд о принудительной госпитализации обвиняемой.