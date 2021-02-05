Экспертиза признала невменяемой мать-садистку из Электростали

Следствие установило, что шестилетний ребенок на протяжении пяти месяцев регулярно переносил избиения со стороны матери. Питался мальчик только в детском саду, так как дома еды ему не давали.

С заявлением в полицию и органы опеки о жестоких методах воспитания обратились родственники ребенка. Когда к матери приехали сотрудники полиции, она напала на них и выкрикивала оскорбления.

Суд передал мальчика на воспитание бабушке. Однако его мать не смирилась с таким решением. В сентябре 2020 года она пришла к дому свекрови с арматурой и нанесла несколько ударов по ее автомобилю. На следующий день она подкараулила родственницу и нанесла несколько ударов молотком по голове.

Следователи завели уголовное дело по статьям «Истязание несовершеннолетнего», «Угроза убийством, «Умышленное повреждение имущества», «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Оскорбление представителя власти».

В ходе расследования сотрудники ведомства назначили судебно-психологическую экспертизу для обвиняемой. Специалисты вынесли вердикт, что ей требуется лечение в стационаре закрытого типа. Следователи подали ходатайство в суд о принудительной госпитализации обвиняемой.