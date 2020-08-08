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    08 августа 2020, 14:34

    Экспертиза не нашла криминала в смерти девочки в уральском монастыре

    Анатолий Минкин

    Судмедэксперты не нашли повреждений на теле умершей в уральском монастыре 15-летней девочки. Проведенное вскрытие показало, что смерть наступила в результате тяжелого заболевания и не носит криминальный характер. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Свердловской области.
    Экспертиза не нашла криминала в смерти девочки в уральском монастыре

    В ведомстве также отметили, что пока по факту смерти подростка в городе Верхняя Пышма проводится проверка, по итогам которой следователи примут решение об уголовном деле.

    Как напомнила газета «Известия», первым о возбуждении уголовного дела заявил врач-онколог Виктор Щипицын. Его видеообращение представил представитель схимонаха Сергия Всеволод Могучев.

    «Непонятно, почему при поставленном диагнозе, гистологически верифицированном, Следственный комитет вдруг возбудил уголовное дело, пожелал судебно-медицинского вскрытия. Хотя достаточно патологоанатомического заключения», ― говорится в сообщении медика.

    Девочка умерла в хосписе, организованном при женском Среднеуральском монастыре, который сейчас находится под руководством схимонаха Сергия. Подростка доставили туда из-за онкологического заболевания.

    Информацию о смерти девочки потребовал проверить руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

    О том, что на теле девочки есть телесные повреждения, говорилось в документе, который показал представитель монастыря Всеволод Могучев. По его словам, это официальный отказ следователей родителям девочки, которые просили не вскрывать тело ребенка.

    Могучев заявил, что следователи хотят установить давность синяков и травм, кроме того, перед смертью девочка принимала сильные обезболивающие, поэтому исследование тела должно быть обязательным.

    После смерти подростка схимонах Сергий записал видеообращение, в котором просил не проводить вскрытие. По его словам, девочка перед смертью увидела ангела и причина ее смерти очевидна.

    Новости SMI.FM