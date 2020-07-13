Эксперт рассказал, почему увеличилось число мошенничеств с банковскими картами

По словам эксперта, есть прямая связь между увеличением краж с банковских карт и пандемией. Онлайн-покупки приобрели особую популярность с марта 2020 года, с начала активного развития коронавируса. Заказывать и оплачивать продукты через интернет стали даже те, кто никогда этого не делал раньше. В связи с этим активизировались «охотники» за банковскими реквизитами.

Чтобы не пострадать от действий мошенников, Виталий Вехов порекомендовал никогда и никому не сообщать данные своей карты, а также не сохранять банковские реквизиты на сайтах и в приложениях.

В последнее время количество преступлений с банковскими картами в России увеличилось в шесть раз.