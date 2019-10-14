Эксперт рассказал, какое наказание грозит убийце саратовской школьницы

Матвей Цзен, юрист, адвокат и правозащитник объяснил, что действия обвиняемого классифицируются как убийство малолетнего. Российское законодательство предусматривает за такое преступление либо лишение свободы сроком от восьми до двадцати лет, либо пожизненное заключение.

«Либо смертная казнь, но такое наказание не назначается в силу действующего моратория на применение смертной казни», — уточнил юрист.

Цзен предположил, что из-за общественного резонанса обвиняемый получит пожизненное заключение.

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Правозащитник обратил внимание на жаркие споры общественности о смертной казни и указал на движение российского общества по пути гуманизации.

«Одни говорят: если человек убил другого человека, он заслуживает смерти, потому что он покусился на самое дорогое, что у нас есть, на человеческую жизнь. Другие же говорят: поскольку высшая ценность нашего общества — человеческая жизнь, мы не можем никого приговаривать к смертной казни. То есть фактически люди говорят об одном и том же, но с разных сторон», — объяснил Цзен.

Юрист оценил вероятность возвращения в России смертной казни как очень низкую, но признал, что нынешний Уголовный кодекс нуждается в реформировании.

«Человек, убивший другого человека, может получить меньше чем лицо, продавшее этому человеку наркотическое вещество. Внутренняя логика документа потеряна», — указал Цзен лишь один пример из множества.

Отдельно юрист отметил, что преступник явно не раскаялся в содеянном, а на воле оказался без присмотра.

«Очевидно, что он не раскаялся и представлял опасность для общества. Почему этого никто не видел? Почему не было какого-то контроля над ним и почему он получал такие маленькие сроки за свои предыдущие преступления?» — вопросы Матвея Цзена пока остались без ответа.