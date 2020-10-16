Эксперт рассказал, как защититься от новой мошеннической схемы со звонком из «прокуратуры»

Вехов пояснил, что ни в коем случае нельзя переводить деньги неизвестным людям. Он добавил, что у правоохранителей всегда есть документы по делам, над которыми они работают. Поэтому без документа ничего никуда переводить и подавно нельзя.

«Данный способ для нас, как для специалистов, и для отечественной правоприменительной практики является не новым, поскольку несколько лет назад были аналогичные случаи», — пояснил Вехов.

Ранее стало известно, что теперь мошенники звонят людям якобы из прокуратуры, рассказывают о следственных действиях в отношении сотрудников банка и просят перевести средства на некий счет. Об этом рассказали в Сбербанке.

«Например, мошенник сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка и говорит, что завтра в определенное время клиенту позвонят из прокуратуры. И затем уже „представитель прокуратуры“ убеждает клиента перевести деньги на „специальный счет“, который, естественно, принадлежит мошеннику», — пояснил собеседник.