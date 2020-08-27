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    27 августа 2020, 18:08

    Эксперт рассказал, как бороться с «черными» коллекторами

    Дарья Морозова

    Директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин рассказал о методах борьбы с «черными» коллекторами. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    По его словам, нужно фиксировать все угрозы: сохранять письма, записывать телефонные разговоры и так далее. Жалобу нужно отправлять в Федеральную службу судебных приставов.

    «Если долг более старый, то нужно поднять цепочку. Приходите в банк, берете справку, кому был переуступлен долг. Банк сообщает: компания такая-то. На эту компанию и нужно жаловаться», — заключил Воронин.

    Новости SMI.FM