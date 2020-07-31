Эксперт прокомментировал задержание исламистов в Волгоградской области
Директор по безопасности и стратегическому развитию Нового экспертного международного института Дмитрий Ефимов рассказал, как сформировалась ликвидированная ячейка исламистов в Волгоградской области. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
Она рассказал, что эта ячейка была частью исламистов-игиловцев*, сформировавшись в одной из тюрем Калмыкии.
«Важно серьезно подумать о создании отдельных пенитенциарных учреждений для исламистов, чтобы они не имели возможности влиять на заключенных», — заключил Ефимов.
*Исламское государство, ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация.