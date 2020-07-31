Эксперт прокомментировал задержание исламистов в Волгоградской области

Она рассказал, что эта ячейка была частью исламистов-игиловцев*, сформировавшись в одной из тюрем Калмыкии.

«Важно серьезно подумать о создании отдельных пенитенциарных учреждений для исламистов, чтобы они не имели возможности влиять на заключенных», — заключил Ефимов.

*Исламское государство, ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация.