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    31 июля 2020, 14:20

    Эксперт прокомментировал задержание исламистов в Волгоградской области

    Дарья Морозова

    Директор по безопасности и стратегическому развитию Нового экспертного международного института Дмитрий Ефимов рассказал, как сформировалась ликвидированная ячейка исламистов в Волгоградской области. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

    Она рассказал, что эта ячейка была частью исламистов-игиловцев*, сформировавшись в одной из тюрем Калмыкии.

    «Важно серьезно подумать о создании отдельных пенитенциарных учреждений для исламистов, чтобы они не имели возможности влиять на заключенных», — заключил Ефимов.

    *Исламское государство, ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация.

    Новости SMI.FM