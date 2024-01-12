Криминал 12 января 2024, 16:32 Эксперт по безопасности Липов рассказал, что в России растет число случаев мошенничества с оплатой через QR-коды

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В России в прошлом году с помощью QR-кодов совершили покупки на более чем 1,8 триллиона рублей, и мошенники начали пользоваться тем, что люди выбирают такой способ оплаты. Об этом «Ридусу» рассказал эксперт по информационным технологиям EdgеЦентр Сергей Липов.

Он объяснил, что преступники занимаются подделкой кодов, которые ведут не на страницу оплаты, а на фишинговые сайты. Таким образом, в лучшем случае, вы просто переведете мошенникам какую-то сумму, а в худшем — все деньги.

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«Мошенники создают поддельные QR-коды, которые могут вести к вредоносным сайтам или приложениям. После сканирования QR-кода пользователь может стать жертвой кражи личной информации или денежных средств», — отметил Липов.

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