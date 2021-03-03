Эксперт объяснил, как защититься от новой схемы мошенничества с картами

Шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн объяснил, как защититься от новой схемы мошенничества с банковскими картами. В последнее время аферисты стали обманывать россиян, сообщая о выплатах с портала госуслуг, сообщил сайт RT.

«При любых звонках, письмах, в которых что-то вас просят сообщить, а в основном это персональные данные, ИНН или СНИЛС — ни в коем случае никому (ничего не сообщайте. — прим. ред.). Ни портал госуслуг, ни другие госструктуры ничего такого не запрашивают», — подчеркнул специалист.

По словам Букштейна, если звонок внезапно обрывается, вероятнее всего это сделано специально, чтобы человек перезвонил. Эксперт призвал людей беречь свои вложения и данные банковских карт. Также необходимо предупредить о мошенничестве своих пожилых родственников.