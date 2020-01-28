Эксперт назвал причину роста киберпреступности

По мнению эксперта, рост киберпреступности связан с расширением использования финансово-информационных технологий.

«Зачастую раскрытие преступлений зависит от качества <...> и от защиты сервисов, которые разработаны лицами, предоставляющими финансовые услуги, — рассказал Фрибен. — Сложность раскрытия связана именно с тем, что не все сервисы защищены должным образом».

Эксперт отметил, что многие сервисы «уповают на правоохранительные органы», хотя сами должны обеспечивать достаточную защиту персональных данных своих пользователей.

Он также подчеркнул, что даже в случаях, когда раскрывается преступная схема, найти того, кто ее осуществил, и вернуть деньги возможно далеко не всегда.

Сообщается, что количество киберпреступлений в РФ за 2019 год составило почти 300 тысяч, что на две трети больше, чем в 2018 году. МВД признало, что не раскрытыми остаются 98% таких дел, а около половины являются тяжкими либо особо тяжкими.

Согласно отчету компании «Развитие цифровой идентификации», за последние четыре года мошенники получили более восьми миллиардов личных данных. Виновниками порядка 90% утечек в России стали сотрудники компаний, данные клиентов которых украли. При этом во всем мире этот показатель составляет 56%.