Эксперт дал советы по защите от мошенничества во время коронавируса

По его словам, «на эсэмэски вообще отвечать и реагировать не надо, тем более не надо нажимать на ссылки, потому что „заразитесь“».

Также Масалович посоветовал завести отдельную банковскую карту и класть на нее совсем небольшие суммы. Кроме того, ни при каких обстоятельствах нельзя давать посторонним людям свои банковские данные или диктовать содержание смс-сообщений.