Эксперт дал советы по защите от мошенничества во время коронавируса
«Вал разных видов мошенничества сейчас будет нарастать и уже нарастает» — рассказал специалист по кибербезопасности Андрей Масалович. Об этом сообщил RT.
По его словам, «на эсэмэски вообще отвечать и реагировать не надо, тем более не надо нажимать на ссылки, потому что „заразитесь“».
Также Масалович посоветовал завести отдельную банковскую карту и класть на нее совсем небольшие суммы. Кроме того, ни при каких обстоятельствах нельзя давать посторонним людям свои банковские данные или диктовать содержание смс-сообщений.