    08 апреля 2020, 19:22

    Эксперт дал советы по защите от мошенничества во время коронавируса

    Дарья Морозова

    «Вал разных видов мошенничества сейчас будет нарастать и уже нарастает» — рассказал специалист по кибербезопасности Андрей Масалович. Об этом сообщил RT.

    По его словам, «на эсэмэски вообще отвечать и реагировать не надо, тем более не надо нажимать на ссылки, потому что „заразитесь“».

    Также Масалович посоветовал завести отдельную банковскую карту и класть на нее совсем небольшие суммы. Кроме того, ни при каких обстоятельствах нельзя давать посторонним людям свои банковские данные или диктовать содержание смс-сообщений.