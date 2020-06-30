Экс‑министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову сократили срок заключения

Мосгорсуд рассмотрел жалобу адвоката бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Решение — сократить срок заключения с 14 лет до 13 лет и восьми месяцев.

Как рассказала «360» министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, Мосгорсуд начал слушание апелляционной жалобы защитников Кузнецова еще 29 июня, но взял время, чтобы по собственной инициативе исследовать несколько документов из уголовного дела. Заседание было перенесено на 30 июня.

По итогам заседания суд решил исключить из осуждения признак «лицом с использованием своего служебного положения», по этому эпизоду и приняли решение сократить наказание.

Ранее Басманный суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, к которым относятся муниципальные организации, Московская областная инвестиционная трастовая компания и правительство Подмосковья. Общая сумма исков превысила 14,6 миллиарда рублей.

Министерство имущества Подмосковья ведет работу по возврату похищенных средств еще с 2012 года. Благодаря взысканиям денег и имущества в областную казну уже вернули конькобежный центр «Коломна», деловой центр «Два Капитана», ледовый дворец Балашихи и другие объекты, в том числе, предметы искусства.