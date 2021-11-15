Экскаваторщик попал под суд в Екатеринбурге

Водитель экскаватора случайно убил коллегу ковшом в Екатеринбурге. Против него возбудили уголовное дело, которое передали в Орджоникидзевский районный суд. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Ситуация произошла весной 2021 года. Во время проведения земляных работ на улице Красных Командиров мужчина задел ковшом голову своего коллеги. Пострадавший получил черепно-мозговую травму. В результате он скончался в больнице. Теперь водителю спецтехники грозит до пяти лет лишения свободы.

«Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении машиниста экскаватора», — заявили в ведомстве.