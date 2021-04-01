Экс-заведующую кубанского детсада заподозрили в злоупотреблении полномочиями

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшей заведующей детсада, которую заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

Правоохранители предполагают, что 52-летняя женщина потребовала от сотрудников, чтобы они систематически передавали ей часть премий. Свое требование она объяснила тем, что они якобы получали больше положенного. В общей сложности с августа 2018 по февраль 2021 года ей перечислили свыше 240 тысяч рублей. Следователи разбираются в произошедшем.