Криминал 25 декабря 2023, 15:44 Экс-зампреду Центробанка России изменили приговор Мосгорсуд освободил от наказания бывшего зампреда Центробанка России Корищенко РИА «Новости»

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Московский городской суд изменил приговор бывшему заместителю председателя Центробанка России Константину Корищенко. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Корищенко признали виновным в хищении активов Инвестбанка. Его приговорили к семи годам тюрьмы. По этому же делу проходит бизнесмен Максим Пальчун. Днем 25 декабря суд изменил приговор, освободив обвиняемых от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

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«Мера пресечения в виде заключения под стражу <…> отменена. Корищенко и Пальчун из-под под стражи освобождены», — уточнили в пресс-службе Мосгорсуда.

В сентябре Таганский районный суд Москвы признал Корищенко и Пальчуна виновными. Их приговорили к семи годам тюрьмы, выплате штрафа в один миллион рублей и материального ущерба в размере около 1,1 миллиарда рублей Агентству по страхованию вкладов.

В декабре Московский городской суд изменил приговор совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову, которого признали виновным в хищении 11 миллиардов рублей. Срок отбывания наказания сократили с 19 лет до 18,5 года.