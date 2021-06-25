Экс-зампреда правления Внешэкономбанка арестовали по обвинению в хищении 2 млрд рублей

Бывшего заместителя председателя правления Внешэкономбанка Анатолия Балло и бизнесмена из Хабаровского края Александра Лепихова отправили СИЗО на два месяца. Их обвиняют в хищении у кредитной организации около двух миллиардов рублей.

По данным следствия, из банка при содействии Балло было выведено под видом кредитов на развитие и спасение об банкротства одного из крупнейших в Хабаровском крае лесоперерабатывающих предприятий ООО СП «Аркаим». Организацию возглавлял Александр Лепихов. Об этом сообщил «Коммерсант».

Это не первое уголовное дело Анатолия Балло. В 2013 году его обвиняли в хищении 14 миллионов долларов, которые являлись составной частью кредита, выданного Внешэкономбанком компании «Евразийский» на приобретение 100% доли в уставном капитале компании «Югводоканал». Однако позже факт хищения не подтвердился, а действия Балло были переквалифицированы с мошенничества на злоупотребление должностными полномочиями.

Он ушел с поста зампредседателя правления банка по курированию инвестиционных проектов в 2016 году.