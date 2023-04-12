Криминал 12 апреля 2023, 15:16 Экс-замначальника Московской таможни приговорили к пяти годам колонии Прокуратура: бывшего замглавы столичной таможни Цуканова осудили на пять лет за взятки

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Экс-замначальника Московской таможни Сергея Цуканова приговорили судом к пяти годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Бывший заместитель начальника Московской таможни Сергей Цуканов <…> признан виновным в получении <…> взятки», — уточнили в надзорном ведомстве.

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Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

В прокуратуре уточнили, что в октябре 2020 года Цуканов лично получил от представителей коммерческой организации 500 тысяч рублей. В момент получения взятки его задержали правоохранители.

По решению суда Цуканов не имеет права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными полномочиями, сроком на пять лет.

Ранее в Алтайском крае экс-судья арбитражного суда Алексей Городов получил 13 лет колонии за взятки.