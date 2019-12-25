Экс-замминистра связи России Солдатова отправили под домашний арест

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест на один месяц бывшего заместителя министра связи России, основоположника интернета в стране Алексея Солдатова. Его подозревают в крупном мошенничестве.

«Суд 13 декабря отказался удовлетворять ходатайство следствия об избрании Солдатову меры пресечения в виде заключения под стражу, избрав ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 28 января», — приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря суда Ольги Бондаревой.

Солдатова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Бывший замминистра Солдатов проходит фигурантом в деле о переносе в 2018 году 490 тысяч IPv4-адресов Российского научно-исследовательского института развития общественных сетей (РосНИИРОС) в чешскую фирму Reliable Communications.

Солдатов является совладельцем этой компании. Общая стоимость адресов составляет более 600 миллионов рублей. Подозреваемый занимал пост заместителя министра связи с 2008 по 2010 год. Солдатов — известный российский ученый, доктор физико-математических наук, один из создателей Рунета.