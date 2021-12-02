Экс-замминистра просвещения Раковой предъявили новое обвинение в мошенничестве

Экс-замминистра просвещения Марине Раковой предъявили новое обвинение в мошенничестве. Об этом сообщили в МВД.

Согласно версии следствия, Ракова в 2017 году, будучи гендиректором ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», с целью хищения средств вступила в сговор Максимом Инкиным, исполнявшим обязанности генерального директора фонда, а также его сообщниками из руководства и Артуром Стеценко. И затем заключили между ФГАУ и Стеценко подложные договоры.

В ходе расследования был установлен факт необоснованных выплат бюджетных средств Стеценко в период с июля 2017-го по ноябрь 2018 года. По документам Стеценко полагалась зарплата за работу и бонусы за дополнительный труд, но по факту никакой деятельности в фонде он не осуществлял. При этом он занимал разные должности.

Фигуранты предоставляли бухгалтерии подложные ведомости, табели и прочие документы с недостоверными сведениями о выполнении Стеценко своих должностных обязанностей. Его ежемесячный доход достигал 300 тысяч рублей. В общей сложности он «заработал» свыше девяти миллионов рублей.

По данному факту завели дело о мошенничестве в особо крупном размере, которое вывели в отдельное производство из дела Раковой и ряда других лиц, вместе с которыми Стеценко по решению суда заключили под стражу. Устанавливаются другие возможные соучастники.