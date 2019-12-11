Экс-замглавы «Росгеологии» Горринга приговорили к 3,5 годам тюрьмы

Суд вынес приговор по делу бывшего замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга. 235-й гарнизонный военный суд признал его виновным в крупном мошенничестве и осудил на 3,5 года колонии общего режима.

«Признать Горринга виновным в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы», — привел «Интерфакс» слова судьи Ильи Романенкова.

В последнем слове Горринг заявил, что «был молод», а теперь хочет вернуться к семье. Он подчеркнул, что осознал ошибку и не собирался прятаться. «Насчет смены фамилии — это было связано с родовыми вещами, я узнал, что в розыске, когда пришел менять водительское удостоверение. Когда все случилось, я был молод, за это время у меня родились четверо детей. Сегодня я больше всего хочу к своим детям», — сказал подсудимый. Его процитировало РИА «Новости». Пока не известно, будет ли Горринг обжаловать приговор.

Суд удовлетворил запрос обвинения, назначив экс-замглавы крупнейшего геологического холдинга России такой срок. Дело в том, что Горринг ранее признался в мошенничестве, поэтому его дело слушали в особом порядке. Таким образом уже осужденный Горринг гарантировал себе более мягкое наказание, чем планировалось изначально.

По данным следствия, 10 лет назад Горринг был доверенным лицом председателя Ленинского райсовета депутатов Подмосковья Александра Газейкина. Он получил у предпринимателя сумму в размере около 20 миллионов рублей взамен на покровительство в ведении бизнеса.

Позже предприниматель платить отказался, однако Горинг сумел получить от него еще пять миллионов рублей. После этого его задержали и отправили под подписку о невыезде. Мошенник сменил фамилию (его настоящая фамилия Ганжиев), скрылся и устроился на работу в «Росгеологию». Позже его оттуда со скандалом уволили.