Экс-замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве

Бывший первый заместитель главы «Росгеологии» Руслан Горринг, уволенный после скандального стрима, признался в мошенничестве. Уголовное дело в отношении бывшего чиновника передали в суд.

В подмосковном управлении Следственного комитета сообщили, что завершили расследование уголовного дела в отношении Горринга.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база причастности Горринга к мошенничеству, вследствие чего он дал признательные показания, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе управления СК.

По версии следствия, Руслан Ганижев, являясь доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Московской области, получил от предпринимателя более 19 миллионов рублей. Эти деньги он перевел на счета фирм-однодневок в 2009–2010 годах. Потом он потребовал от бизнесмена еще более пяти миллионов рублей. В феврале 2011 года он получил требуемую сумму, но был задержан. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, но ему удалось скрыться от следствия.

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Как выяснилось позднее, Ганижев изменил фамилию и отчество и стал Русланом Горрингом. Он был задержан в марте 2019 года в аэропорту при попытке выехать из страны.

В Следственном комитете отметили, что дело было сложно расследовать из-за давности преступления и необходимости выемки документов в других регионах.