Экс-замглавы Псковской области посадят на пять лет за взятку
Псковский городской суд вынес приговор бывшему вице-губернатору Псковской области Александра Кузнецова. Он отправится в колонию строгого режима на пять лет за получение взятки. Об этом сообщил RT со ссылкой на Следственный комитет региона.
Во время расследования было арестовано на имущество чиновника на сумму более семи миллионов рублей.
По данным судьи, вина Кузнецова подтверждена показаниями свидетелей и экспертизой.
Доказано, что он получил взятку в форме «незаконного оказания услуг имущественного характера от исполнительного директора строительной организации в виде скидки в сумме 1,35 миллиона рублей на жилой дом, приобретенный ранее его супругой».