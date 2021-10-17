Экс-замглавы отдела в Минобороны приговорили к пяти годам колонии за взятку

Бывший замначальника отдела одного из департаментов Минобороны РФ Федор Дюльгер получил пять лет колонии строгого режима. Его признали виновным по делу о взятке в крупном размере.

Приговор вынес Басманный суд Москвы, Дюльгер свою вину не признал, но просил квалифицировать свои действия не как взятку, а как мошенничество в крупном размере, сообщил ТАСС.

Обвиняемый в момент совершения преступления был заместителем руководителя отдела обеспечения мебелью и инвентарем в департаменте эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций. В настоящее время он уволен в запас.

Гособвинение просило приговорить Дюльгера к девяти годам колонии строгого режима, но ему назначили наказание ниже минимального предела по предъявленному обвинению. После оглашения приговора Дюльгера взяли под стражу.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.