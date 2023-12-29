Криминал 29 декабря 2023, 19:07 Экс-замглавы МЧС Гуровича приговорили к пяти годам колонии Московский суд приговорил бывшего замглавы МЧС Гуровича к пяти годам колонии Freepik

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Мосгорсуд признал бывшего замглавы МЧС Андрея Гуровича виновным в превышении должностных полномочий и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Приговор зачитали 29 декабря. Подсудимого на два года лишили права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий и функций представителя власти.

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«Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, с отбыванием в колонии общего режима», — отметили в пресс-службе.

Ранее гособвинение обратилось к суду с просьбой увеличить срок наказания экс-губернатора Кировской области Никиты Белых до 12 лет лишения свободы. Бывшего чиновника ранее осудили за превышение полномочий.

Представитель гособвинения также запросил у суда применить против Белых трехлетний запрет занимать должности на госслужбе и обязать бывшего губернатора выплатить штраф в 48 миллионов рублей.