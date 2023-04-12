12 апреля 2023, 13:45
Экс-замглавы департамента здравоохранения Брянской области заподозрили в получении взятки
Экс-замдиректора депздрава Брянской области Борщевскую задержали за получение взятки
Заместителя директора департамента здравоохранения Брянской области Ларису Борщевскую арестовали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Региональный Следственный комитет уточнил, что правоохранители завели дело по статье «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в крупном размере».
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По версии следствия, Борщевская в период с сентября 2021 года по декабрь 2022 года в интересах фармацевтической компании получала через посредника взятки на сумму свыше 1,5 миллиона рублей в обмен на подписание контрактов по поставкам лекарств без проведения конкурсов.
Преступление выявили сотрудники ФСБ России по Брянской области и региональные оперативники УЭБиПК УМВД.
Пресс-служба регионального МВД сообщила, что в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой.
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