Криминал 12 апреля 2023, 13:45 Экс-замглавы департамента здравоохранения Брянской области заподозрили в получении взятки Экс-замдиректора депздрава Брянской области Борщевскую задержали за получение взятки Пресс-служба МВД

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Заместителя директора департамента здравоохранения Брянской области Ларису Борщевскую арестовали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Региональный Следственный комитет уточнил, что правоохранители завели дело по статье «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в крупном размере».

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По версии следствия, Борщевская в период с сентября 2021 года по декабрь 2022 года в интересах фармацевтической компании получала через посредника взятки на сумму свыше 1,5 миллиона рублей в обмен на подписание контрактов по поставкам лекарств без проведения конкурсов.

Преступление выявили сотрудники ФСБ России по Брянской области и региональные оперативники УЭБиПК УМВД.

Пресс-служба регионального МВД сообщила, что в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой.