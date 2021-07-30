Экс-заместителя директора Росгвардии отправили в колонию за мошенничество

Реутовский гарнизонный военный суд отправил в колонию бывшего заместителя директора Росгвардии генерал-лейтенанта Сергея Милейко. Его признали виновным по делу о мошенничестве при получении квартиры в Балашихе.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в суде. Там уточнили, что Милейко приговорили к шести годам колонии общего режима. При этом военная прокуратура просила более долгий срок — восемь лет колонии общего режима.

Бывшего заместителя директора Росгвардии арестовали в декабре 2020 года. По данным следствия, его жена в 2012 году получила нежилое помещение в доме для военных в Балашихе. Оно досталось супруге Милейко по заниженной цене. Позже женщина открыла там парикмахерскую.

По данным следствия, стоимость помещения составляет порядка 21 миллиона рублей. При этом супруге Милейко оно досталось за 980 тысяч рублей. Женщина выкупила его у пожилой родственницы генерала, которая стала собственником помещения по подложным документам.

Милейко также обвиняют в хищениях, которые произошли в Росгвардии при закупке обмундирования. Именно он курировал эти сделки. По данным СМИ, ущерб, который нанес экс-заместитель директора, может превышать 680 миллионов рублей.