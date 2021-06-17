Экс-заместителя Читы осудили за превышение должностных полномочий

Бывшего заместителя руководителя администрации Читы Андрея Галиморданова осудили за превышение должностных полномочий, написало издание «ZabNews». Его обвинили в неэффективной трате бюджетных денег.

Следствие установило, что в 2017 году Галиморданов заключал контракты с необоснованно завышенной ценой. Ущерб городской администрации оценили в 1,3 миллиона рублей. Экс-чиновник вину не признал, отметила «Политика сегодня».

Галиморданову назначили штраф — 40 тысяч рублей. Полтора года ему запрещено занимать должности в госорганах. Мэрия планирует взыскать с бывшего чиновника деньги. Местные власти оценили сумму ущерба в 2,8 миллиона рублей.