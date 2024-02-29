Криминал 29 февраля 2024, 19:59 Экс-участника СВО заподозрили в двойном убийстве и попытке поджога в Якутии «Газета.ru»: в Якутии экс-участника СВО заподозрили в двойном убийстве РИА «Новости»

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Бывшего участника СВО заподозрили в двойном убийстве и попытке сжечь дом в якутском селе Кутана. Об этом сообщила «Газета.ru».

По информации источника издания, убийства двух жителей произошли в ночь на 24 февраля. Мужчине проломили голову ломом во время пьяной ссоры, а женщину убили ударом топора по голове, после чего дом погибшей попытались сжечь.

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Подозреваемого в преступлениях задержали при попытке скрыться. Выяснилось, что он был судим три раза, в 2020-м получил срок за жестокую расправу, а в 2023-м отправился в зону спецоперации, добавил собеседник «Газеты.Ru». Против него возбудили уголовное дело.

В региональном СУ СК сообщали о случившемся в селе Кутана 25 февраля. По данным ведомства, жертвами нападений стали 34-летний мужчина и 64-летняя женщина.

По данным следствия, злоумышленник убил знакомого во время пьяного конфликта, использовав металлический лом. После этого он отправился в частный дом, где проживала пожилая женщина, и «на почве старых обид» убил ее топором, а затем попытался сжечь ее дом.

Задержал подозреваемого участковый, после чего его передали следователю.