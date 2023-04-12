Криминал 12 апреля 2023, 14:07 Экс-участник группировки «Солнцевских» попытался ограбить винный магазин в Москве с игрушечным автоматом Mash: в Москве экс-участник ОПГ «Солнцевских» хотел ограбить винный с игрушечным автоматом Pxhere

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Бывший участник организованной преступной группировки (ОПГ) «Солнцевских» Вадим Лаптев вломился в винный магазин в Москве. Он решил ограбить его с игрушечным автоматом, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, местные жители, как и продавцы магазина, знают 61-летнего мужчину. Вадим Лаптев по кличке Лапоть в прошлом не раз сидел за разбой, изнасилование и грабежи, а сейчас занимается иконописью.

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На днях он решил вспомнить прошлое и попытался ограбить один из местных винных магазинов. Мужчина взял с собой игрушечный автомат и попытался с его помощью напугать продавцов.

Однако план не удался: сотрудники не только не испугались, но и вызвали полицию. Теперь на Лаптева могут возбудить уголовное дело по статье о разбое.

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