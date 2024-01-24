Криминал 24 января 2024, 12:08 Экс-студентку из Воронежа обвинили в попытке контрабанды 673 кг кокаина РИА «Новости»

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Следователи ФСБ России предъявили 21-летней бывшей студентке воронежского медколледжа обвинение в покушении на контрабанду 673 килограммов кокаина. Девушка признала вину.

По данным «Газеты.ru», обвиняемая раскаялась и активно содействует следствию.

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Стоимость партии латиноамериканского наркотика, которую девушка планировала переправить из Москвы в страны ЕС, превышала 2,5 миллиарда рублей.

О преступлении стало известно в конце декабря 2023 года. Сообщалось, что девушка подрабатывала администратором в ресторане во время академического отпуска. В начале месяца она рассказала родным, что подруга предложила ей подзаработать еще и на перевозке неких документов в столицу. После этого девушка перестала выходить на связь, а позже семья выяснила, что ее задержали. Сотрудники ФСБ изъяли партию кокаина в Москве.

Стоимость партии кокаина на черном рынке могла составлять 6,5 миллиарда рублей.