Экс-строителя Приморского океанариума посадили на 12 лет за растрату

Бывшему руководителю ФГУП «Дирекция по строительству в ДФО» Андрею Поплавскому придется провести в колонии 12 лет. Его признали виновным в растрате при строительстве Приморского океанариума.

Решение вынес Фрунзенский районный суда Владивостока, сообщил «Интерфакс». Поплавского отправят в исправительную колонию общего режима. Он также обязан выплатить штраф в размере 400 миллионов рублей.

Уголовное дело о растрате более миллиарда рублей при строительстве океанариума начали рассматривать еще в 2016 году. Поплавского тогда обвинили по двум статьям — в коммерческом подкупе и собственно растрате.

Следствие выяснило, что Андрей Поплавский вместе с гендиректором ООО «НПО «Мостовик» Олегом Шишовым и гендиректором ЗАО «Косандра» Александром Косяченко растратили свыше миллиарда рублей. Деньги выделялись на строительство научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум» во Владивостоке.

Косяченко и Шишов, по версии правоохранителей, заплатили Поплавскому более 145 миллионов — за приемку выполняемых генподрядчиками работ по строительству НОК «Приморский океанариум». Средства пошли на их оплату и дальнейшее финансирование строительно-монтажных процессов.

Поплавский свою вину не признал. Экс-глава НПО «Мостовик» Олег Шишов получил три года лишения свободы и штраф в 300 тысяч рублей. Уголовное дело против Александра Косяченко прекратили, так как обвиняемый скончался.