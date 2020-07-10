Экс-сотрудницу банка осудили в Москве на 6 лет за хищение 420 млн рублей

Бывшую сотрудницу банка — 29-летнюю жительницу Кировской области — приговорили к шести годам заключения за мошенничество со средствами клиентов кредитной организации на сумму почти полмиллиарда рублей.

«Пресненский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летней жительницы Кировской области Дарьи Южаковой. Суд приговорил Южакову к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении на официальном сайте Генеральной прокуратуры.

При этом с нее взыскали 420 миллионов рублей. Это было сделано с целью возмещения вреда, принесенного в результате обмана 457 вкладчиков.

Женщина, как установлено, была руководителем Московского кредитно-кассового офиса банка. Осужденная пользовалась должностными полномочиями и выдавала в кассу кредитного учреждения якобы заключенные от имени банка договоры вкладов. Делала она это под предлогом открытия вкладов физлицам.

Однако деньги шли ей лично, а не в счет банка. При этом также не вносились сведения о вкладчиках. У банка была отозвана лицензия в ноябре 2016 года, однако вкладчикам было отказано в выплате возмещения.

Осужденная попыталась скрыться за рубежом. Ее, в связи с этим, объявили в международный розыск. Женщину задержали 18 января 2018 года. Затем ее экстрадировали в Россию. Вину в совершении преступлений экс-сотрудница банка признала в полном объеме.