Экс-сотрудница полиции получила срок за фальсификации в Челябинской области

Прошел суд над бывшей сотрудницей полиции в Челябинской области, которую обвинили в совершении служебного подлога. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Правобережного районного суда.

Известно, что женщина вносила в документы об уголовных делах ложную информацию об участии адвоката. На нее завели уголовное дело.

«В результате суд приговорил обвиняемую к двум годам и пяти месяцам лишения свободы условно с лишением права работать в правоохранительных органах на срок 2,5 года», — рассказали в пресс-службе.