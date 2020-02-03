Экс-сотруднику ярославской колонии дали «условку» по делу о пытках

«Три с половиной года условно, установлен испытательный срок четыре года», — приводит ТАСС сообщение Заволжского суда Ярославля. Также суд запретил Владимиру Костюку занимать какие-либо посты в органах власти в течение трех лет.

Дело против Костюка завели, когда на сайте «Новой газеты» в марте 2019 года опубликовали видеозапись пыток заключенного Павла Соколова. Костюк свою вину признал и рассказал, что пришел в жилую зону, чтобы поторопить арестантов на построение. Соколов вылетел на Костюка из туалета. Экс-сотрудник колонии толкнул заключенного, а когда увидел у него сигарету — ударил.

Сам Соколов рассказал, что никакой задержки построения не было, а Костюк побил его из-за предвзятого отношения. Осудили бывшего работника колонии по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Гособвинение потребовало 3,5 года реального заключения. Адвокат добился, чтобы суд заменил срок на условный. Смягчающими обстоятельствами стало то, что Костюк вдовец. У него на иждивении находятся 10-летний ребенок и парализованная мать.