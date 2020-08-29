Экс-сотрудника ППС зарезали в Махачкале из-за приставаний к мужчине

В Махачкале убит бывший сотрудник Патрульно-постовой службы Асамудин С. Предполагаемый убийца пришел с повинной, заявив, что С. пригласил его в гости и начал домогаться, сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

Убийца нанес потерпевшему множественные ножевые ранения. Преступление было совершено в ночь на 29 августа.

В тот же день в полицию обратился 20-летний житель дагестанской столицы Джамбулат М. Он рассказал, что «при попытке совершения в отношении него насильственных действий сексуального характера» нанес хозяину квартиры удары ножом в различные части тела. В результате потерпевший скончался на месте.

Следователи изъяли орудие убийства и взяли образцы с места преступления.

Полный тезка убитого с 2018 года возглавлял юридическую компанию в Махачкале. В 2019 году в компании работали четыре человека.