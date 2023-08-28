Криминал 28 августа 2023, 08:58 Экс-сотрудника генконсульства США обвинили в сборе данных о спецоперации ФСБ обвинила экс-сотрудника генконсульства США в сборе данных о спецоперации

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Бывшему сотруднику американского генерального консульства во Владивостоке Роберту Шонову предъявили обвинение в сборе данных о спецоперации для США. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В ведомстве уточнили, что Шонов имеет российское гражданство. Мужчине предъявили обвинения по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.

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По данным ФСБ, Шонов с сентября прошлого года и до момента задержания за материальное вознаграждение выполнял задания, которые ему давали сотрудники политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн.

«Они выразили заинтересованность в сборе информации о резонансных событиях — специальной военной операции, мобилизации, в будущем — выборах президента в 2024 году. Я должен был собирать сведения негативного толка, искать протестные настроения среди населения», — пояснил Шонов после задержания.

Помимо этого, он должен был заниматься поиском лиц среди журналистов, бизнесменов, политиков, которые были бы лояльны к США, чтобы затем их также задействовать для сбора информации.

В ФСБ добавили, что планируют допросить указанных американских дипломатов. Для этого в адрес посольства США в Москве уже направили соответствующие повестки.