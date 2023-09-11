Криминал 11 сентября 2023, 11:35 Экс-сотрудник Россельхознадзора получил 12 лет колонии по делу о развращении и взятках Суд в Москве дал экс-сотруднику Россельхознадзора Натарову 12 лет колонии Сайт мэра и правительства Москвы

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Савеловский районный суд приговорил экс-помощника главы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Дмитрия Натарова к 12 годам лишения свободы по делу о взяточничестве и развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Кроме отбывания наказания в колонии строгого режима, мужчину обязали к выплате штрафа в двукратном размере от суммы взятки, то есть более 18,8 миллиона рублей. Также его лишили права занимать должности на государственной гражданской службе на протяжении десяти лет.

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В прокуратуре уточнили, что с ноября 2008 года по декабрь 2018 года Натаров лично получал взятки на общую сумму более девяти миллионов рублей, а также в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера. Позднее у него обнаружили дорогостоящую недвижимость в Москве и пригороде.

Также, по данным ведомства, на протяжении двух лет, с 2016 по 2018 год, мужчина занимался развратными действиями в отношении несовершеннолетней девочки. Он отправлял ей интимные сообщения, целовал в губы и шею. Тем самым привлекал ее к развратным действиям без применения насилия.

Ранее бывшего российского командующего армией арестовали по делу о взятках.