Экс-сотрудник по борьбе с наркотиками сбежал от наказания за наркоторговлю

Это не первый раз, когда Топтыгин пытается избежать ответственности. В 2019 года он не пришел на слушание дела в Мособлсуд. А затем сбежал — после отмены Верховным судом оправдательного вердикта.

Топтыгина обвиняют в создании крупного канала по поставке наркотиков в Россию из Доминиканской Республики. О его появлении сотрудникам ФСКН стало известно еще в 2015 году. Подельники Топтыгина были задержаны с очередной порцией кокаина. Каждый из них получил по 15 лет колонии.

Первый раз наркобарона задержали в 2017 году. Ему назначили наказание в виде домашнего ареста, из-под которого он также сбежал. В 2018 году его снова поймали и отправили под стражу. Топтыгина обвиняют по трем статьям: «получение взятки», «контрабанда наркотиков», «покушение на их сбыт». В апреле 2019 года начались слушания в Мособлсуде. Бывший сотрудник ФСКН заявил ходатайство, чтобы они проходили с участием присяжных.

На сегодня значительная часть наркоторговли перешла в интернет. Популярность продажи наркотиков через интернет объясняется тем, что это самый простой, удобный и безопасный способ.

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