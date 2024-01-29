29 января 2024, 13:39
Экс-следователю СК дали 11 лет колонии по делу о стрельбе в «Москва-Сити»
Суд в Москве приговорил экс-следователя СК Агаджаняна к 11 годам колонии
Замоскворецкий районный суд Москвы признал бывшего следователя столичного главка Следственного комитета России Левона Агаджаняна виновным в злоупотреблении полномочиями и фальсификации доказательств по делу о стрельбе в «Москва-Сити». Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
«Суд приговорил его к 11 годам колонии общего режима», — говорится в сообщении.
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Агаджанян расследовал перестрелку, произошедшую между охранниками двух бизнесменов в «Москва-Сити» в 2017 году. Во время конфликта погиб один человек, еще пятеро пострадали. Среди раненых оказались два сотрудника ФГУП «Охрана» Росгвардии.
По информации следствия, во время расследования Агаджанян подделал некоторые протоколы и подменил гильзы. Кроме того, он незаконно привлек к уголовной ответственности трех оппонентов подозреваемых. Впоследствии дела против них закрыли.
Ранее по этому делу коллегия присяжных признала виновными двух бывших членов клуба боевых искусств «Скорпион».
Стрельба
Следственный комитет России
Москва
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