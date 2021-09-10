Экс-схиигумен Сергий стал обвиняемым по еще одному делу

Бывший уральский схиигумен Сергий (Николай Романов) стал фигурантом еще одного уголовного дела. Монаха обвинили вместе с его пресс-секретарем Всеволодом Могучевым в возбуждении ненависти.

Адвокат Могучева Михаил Толмачев рассказал «Интерфаксу», что экс-схиигумену и Могучеву вменили распространение экстремистских материалов по Свердловской области.

Следователи завели дело по части 2 статьи 282 УК РФ. Всего в нем фигурируют около шести видеороликов, которые были опубликованы в интернете.

Свердловский областной суд, по словам Толмачева, отложил на 23 сентября рассмотрение апелляции на арест Могучева. Помощник бывшего схиигумена не смог присутствовать на заседании в режиме видеоконференцсвязи.

«В камере, в которой содержится Могучев, у одного из находящихся обнаружен был коронавирус, поэтому по этой камере ввели карантин до 20 сентября», — добавил адвокат.

Свою вину Могучев не признает. Один из защитников Романова Павел Бабиков подтвердил, что его экс-схиигумен тоже является фигурантом дела по статье 282 УК РФ вместе со своим помощником.

«Дело возбуждено, но нас не уведомляли официально об этом. Мы получили документы от Могучева, от адвоката только. В постановлении фигурирует его фамилия», — заявил Бабиков.

Следственные органы пока не предоставили официальный комментарий на этот счет. Силовики задержали пресс-секретаря бывшего схиигумена Сергия 1 сентября в поезде на подъезде к Екатеринбургу. Самого бывшего монаха обвинили в нарушении права на свободу вероисповедания, склонении к самоубийству и самоуправстве.