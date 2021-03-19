Экс-руководителей региональных энергетических компаний задержали по делу о мошенничестве на 10 млрд рублей

МВД задержало 11 бывших руководителей региональных энергитических компаний, которых подозревают в хищении более 10 миллиардов рублей. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе.

«Задержаны 11 подозреваемых — это бывшие руководители региональных энергосбытовых компаний ПАО „Архэнергосбыт“, ПАО „Вологдаэнергосбыт“, АО „Роскоммунэнерго“, АО „Хакасэнергосбыт“ и ПАО „Челябэнергосбыт“ Илья Шульгин, Елизавета Сахно, Вадим Литвинов, Светлана Никодимова, Елена Дормидонова, Владимир Гайлит, работники этих организаций и бывший управляющий АКБ „Мосуралбанк“ Николай Корнеев», — об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в нынешнюю пятницу.

Волк отметила, что следователи следственного департамента МВД России совместно с сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии в семи регионах поучаствовали в 16 обысках в рамках уголовного дела, фигуранты которого подозреваются в хищении денежных средств производителей электрической энергии и сетевых компаний, входящих в ПАО «Россети».

Следствие считает, что с 2004 по 2019 год участники преступного сговора вывели на счета подконтрольных им зарубежных компании больше 10 миллиардов рублей.

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