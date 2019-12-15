Экс-прокурор Северной Осетии задержана по делу Гагиева

Следствие установило, что летом 2012 года Швецова лично встретилась с главой преступного сообщества Гагиевым в Москве. Она «попросила» его убить бывшего супруга ее сестры Александра Леонова. Причиной «заказа» назвала неприязненные отношения, сложившиеся с мужчиной. Александр Леонов работал следователем Северного следственного отдела на транспорте Московского межрегионального управления на транспорте СК России. 12 сентября 2012 года он был убит.

Главного киллера России доставили на родину. Как Аслан Гагиев создал профессиональное сообщество наемных убийц Подробнее

В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении Швецовой.

Ранее стало известно, что уроженец Грузии Аслан Гагиев создал и возглавил преступную организацию, которая занималась криминальной деятельностью как минимум с 2004 года. В ней состояло не менее полусотни человек. Преступники совершили 49 преступлений на территории Москвы и Подмосковья, а также в Республике Северная Осетия-Алания. Следствием установлено, что они убили 60 человек, среди которых были чиновники, бизнесмены, полицейские.

К длительному лишению свободы, в том числе пожизненному, приговорены уже 24 члена преступной организации. В отношении 12 человек суд еще рассматривает дела. Семеро участников организации находятся в международном розыске. Еще столько же были убиты с 2010 по 2014 год по указанию Гагиева. Сам Аслан Гагиев, которого называли главным киллером России, находится под стражей. Его экстрадировали в Российскую Федерацию из Австрии в июне 2018 года.