Криминал 19 января 2024, 09:27 Экс-прокурор Новосибирской области получил девять лет колонии Суд в Барнауле дал девять лет колонии бывшему прокурору Новосибирской области РИА «Новости»

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В пятницу Ленинский районный суд Барнаула приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего прокурора Забайкальского края и Новосибирской области Владимира Фалилеева по делу о взяточничестве. Об этом РИА «Новости» сообщила его адвокат Антонина Бартенева.

«Суд решил дать девять лет колонии строгого режима со штрафом в пять миллионов рублей и лишением чина. Владимир Александрович вину не признал, обжалуем приговор», — сказала она.

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Бартенева отметила, что из вменяемых подсудимому более 10 миллионов рублей взятки суд признал недоказанными восемь миллионов.

Фалилеева в 2022 году обвинили в получении взятки в пользу бизнесмена из Новосибирска за покровительство. Он с 2015 года занимал пост прокурора Новосибирской области, а в конце 2018 покинул его. Ранее фигурант также трудился в аналогичной должности в Забайкальском крае.